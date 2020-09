Byrådet i Oslo vil tillate bygging av boliger uten parkeringsplasser

innenriks

– Ingen som ikke ønsker å bygge parkeringsplasser, skal bli pålagt å gjøre det. Det gjelder for hele byen, sier fungerende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) til Aftenposten.

Samtidig skal det innføres et tak på hvor mange plasser som kan bygges.

Dagens regler krever at alle nye småhus skal ha to parkeringsplasser og snumulighet på egen tomt. I ytre by er det litt forenklet krav om én parkeringsplass for hver leilighet og to for hver bolig i småhusområder. I indre by kreves det 0,7 parkeringsplasser per treromsleilighet.

MDG-byråd Hermstads mål med de foreslåtte regelendringene er færre biler og mindre bilkjøring.

– Dette er et tiltak som ikke koster penger. Samtidig bidrar det til at det kan bygges flere og rimeligere boliger, sier han.

Byrådet vil også stramme inn reglene for næringseiendommer, både kontorer og forretninger. I praksis skal det bli umulig å bygge bilbaserte store enkeltbutikker og handelssentre.

(©NTB)