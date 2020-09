Nye permitteringer i flytårnet på Oslo lufthavn

innenriks

Etter økt reiseaktivitet i sommermånedene, peker pilene nedover på hovedflyplassen på Gardermoen.

– Permitteringer gjenopptas ved kontrolltårnet ved Oslo lufthavn etter at sommerperioden er over og trafikktallene igjen har blitt redusert, sier Erik Lødding, leder for strategi og samfunnskontakt i Avinor Flysikring til Romerikes Blad.

Dette er andre runde med permitteringer i tårnet på hovedflyplassen.

– I denne omgang er det snakk om ti medarbeidere som har mottatt permitteringsvarsel.

Lødding forteller at varigheten for permitteringene som er varslet varierer noe, men at det i snitt dreier seg om rundt fire måneder.

Flytrafikken i august falt med nesten 60 prosent sammenlignet med i fjor. Totalt viser tallene en nedgang på 51 prosent i innenlandstrafikken og en nedgang på 84 prosent i utenlandstrafikken fra Avinors lufthavner, sammenlignet med august måned i fjor.

