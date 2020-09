Tromsø sier nei til atomdrevne ubåter på kommunal kai

innenriks

Forsvaret har siden 2016 jobbet for å tilrettelegge for mottak av allierte reaktordrevne fartøy, ofte kalt atomubåter, i Tromsø. Etter at marinebasen Olavsvern ble lagt ned i 2009, og solgt i 2013, har Nord-Norge vært uten havn for mottak av blant annet amerikanske reaktordrevne ubåter. Nærmeste havn har vært Haakonsvern i Bergen.

Men i et brev signert konstituert kommunaldirektør Mari Enoksen Hult, gir Tromsø kommune beskjed til både Forsvaret, Forsvarsdepartementet og den amerikanske marinen om at de ikke ønsker at reaktordrevne ubåter legger til kai på en kommunal havn, skriver Nordlys.

Dermed kan det spøke for regjeringens ønske om å ta i bruk Tromsø som havn for bytte av mannskap og vedlikehold for allierte reaktordrevne ubåter, i all hovedsak amerikanske.

Den amerikanske marinen opplyste i august at Tromsø vil få besøk av rundt fire amerikanske og britiske reaktordrevne fartøy årlig.

