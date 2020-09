Flertall sier de vil hente flere asylsøkere fra Hellas

innenriks

Det viser en meningsmåling TV 2 har gjennomført etter at det onsdag ble kjent at Justisdepartementet har bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) sette i gang arbeidet med å hente 50 asylsøkere fra Hellas til Norge.

59 prosent svarer at de mener 50 er for få. 12 prosent sier 50 er passe, mens 23 prosent mener 50 er for mange. 5 prosent er usikre. Målingen avslører en markert kjønnsforskjell: Blant dem som svarer at Norge bør ta imot flere enn 50 personer fra Hellas, er 69 prosent kvinner.

I regjeringens pressemelding om saken heter det at Norge vil hente 50 asylsøkere fra Hellas. Det stilles ikke krav om at de er fra Moria-leiren. Målingen er tatt opp torsdag, dagen etter at vedtaket ble kjent.

De 50 asylsøkerne fra Hellas går inn i regnestykket over de 3.000 overføringsflyktningene Norge skal ta imot i år, slik at Norge uansett ikke vil ta imot flere personer enn tidligere forutsatt. I pressemeldingen fra regjeringen heter det at Norge skal ta imot sårbare barnefamilier fra Syria.

