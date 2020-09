121 nye koronasmittede registrert siste døgn

innenriks

De siste to dagene er økningen på 244 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I alt 845.522 personer var fram til onsdag testet for koronavirus i Norge. Siden onsdag i forrige uke er mer enn 83.000 personer blitt testet. Rundt 1,5 prosent av dem som er testet siden utbruddet startet har fått påvist koronasmitte.

Det tar ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer fram når prøven er tatt – bare når den er registrert.

I alt 11 personer fikk torsdag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. FHI har registrert 265 koronarelaterte dødsfall her i landet siden i mars.

Det er ifølge FHI ikke alltid mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

