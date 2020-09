Skien-mann siktet for Paris-terror i 1982 anker varetektsfengsling i Oslo tingrett

innenriks

Mannen ble pågrepet i Skien onsdag, på begjæring fra fransk politi. Oslo tingrett varetektsfengslet ham torsdag i fire uker, melder Dagbladet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til NTB at spørsmålet om utlevering til Frankrike først vil bli vurdert etter prosessen med å få varetektsfengslet mannen.

Dagbladet skriver at Oslo tingrett mener det er en fare for at mannen unndrar seg utlevering, stikker av eller går i skjul hvis han ikke varetektsfengsles.

Bakgrunnen for siktelsen er et angrep i Paris i 1982, da fire gjerningsmenn kastet en håndgranat inn i den jødiske restauranten Goldenberg og skjøt over 70 skudd mot kunder og ansatte.

Seks personer ble drept og 22 skadd. Etterforskningen har vart til dags dato.

– Alvorlig angrep

Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff sier til NTB at påtalemyndigheten og Oslo tingrett legger informasjonen de har fått fra fransk politi om at mannen er en av gjerningsmennene til grunn for varetektsfengslingen.

– Det dreier seg om et alvorlig angrep i Paris hvor det ble skutt mot en restaurant, sier Staff.

Hun bekrefter at mannen har anket varetektsfengslingen.

– Etter at anken er behandlet, skal saken behandles videre av påtalemyndigheten og også Justis- og beredskapsdepartementet siden det dreier seg om utlevering av en norsk statsborger, sier Staff.

Sier han ikke har vært i Paris

Den norske statsborgeren har tidligere nektet for hendelsen og sa i 2015 til VG at han aldri hadde vært i Paris.

Det er andre gang franske myndigheter ber om å få utlevert nordmannen. Første gang var i 2015, men den gang sa lovverket at saken var foreldet, skriver avisen. Den nye siktelsen skal være identisk med den forrige, men franske myndigheter håper nå at mannen kan bli utlevert, ettersom Norge nylig ratifiserte den nordisk-europeiske arrestordren.

Angrepet knyttes til den nå opphørte militante palestinske Abu Nidal-organisasjonen (ANO), som fransk politi mener at nordmannen har vært en del av.