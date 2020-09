innenriks

NRK melder at mannen var på jakt med en kamerat, og at kameraten nå blir avhørt av politiet. Begge de to er fra Viken. Den skadde mannen behandles av helsepersonell, men er ikke livstruende skadd.

– Hvorfor mannen har fått haglskudd i kroppen, vet vi ikke ennå, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

