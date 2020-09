Kraftig nedgang i hasjbeslag – amfetamin på rekordnivå

innenriks

– Etter at hasj gjennom flere år stadig har vært beslaglagt i flere saker, har det vært en voldsom endring i dette bildet så langt i år, skriver Kripos i en pressemelding.

Tallet på hasjbeslag er i første halvår i år mer enn halvert sammenlignet med samme periode 2019, og beslaglagt mengde er bare en tredel av det som har vært vanlig de siste årene, melder Kripos i forbindelse med offentliggjøringen av sin halvårlige rapport om narkotikabeslag.

Flere internasjonale politiaksjoner mot produsenter i Marokko – hovedkilden til hasj til Norge – og smuglerruter i Gibraltarstredet og Middelhavet har trolig bidratt til hasjtørke i det norske markedet. Kripos framhever at også de senere påfølgende strenge koronarestriksjonene ved grensene har gjort livet vanskelig for narkotikasmuglerne.

Stengte grenser

– Spesielt har stengte og kontrollerte grenser mellom Marokko og Spania og mellom Spania og Frankrike vanskeliggjort smuglingen. Det har fått betydning for tilgangen på hasj over store deler av Europa, inkludert Norge. Rapporter fra Europol viser også at prisnivået har økt betydelig i samme periode, sier leder Kari Solvik for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos.

Det ble tatt rundt 919 kilo hasj, marihuana og cannabisplanter fordelt på 4.576 saker i første halvår. Det er 38 prosent færre beslag enn i samme periode i fjor. Mens hasj utgjorde hele 39 prosent av alle narkotikabeslag i fjor, utgjorde hasjbeslagene i første halvår i år bare det bare 23 prosent av alle beslag.

Det samlede antallet narkotikasaker hos politiet på landsbasis falt med 16,7 prosent i første halvår fra samme periode i fjor.

Ny amfetamin-rekord

Men mens det samlede tallet på narkotikabeslag har gått ned, økte antallet amfetaminbeslag til historiske nivåer.

– Aldri tidligere har politiet beslaglagt større mengder amfetamin enn i det første halvåret av 2020, sier Solvik.

Det ble beslaglagt 334 kilo amfetamin og metamfetamin fordelt på 2.809 beslag i første halvår. Amfetamin og metamfetaminbeslagene utgjorde 22 prosent av alle beslag i 2020 mot 16 prosent av beslagene i 2019.

For første gang er det også flere beslag av MDMA enn kokain. Første halvår av 2020 er det gjort 756 beslag av MDMA-tabletter, pulver og krystallinsk materiale fordelt på 13,7 kg pulver/krystallinsk materiale, tilsvarende omtrent 77.500 tabletter med styrkegrad 150 milligram, og 21 400 tabletter.

Til sammenligning ble det gjort 738 beslag av kokain, der det ble beslaglagt rundt 32 kg.

