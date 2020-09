Historisk dårlig for Arbeiderpartiet på ny måling

innenriks

På målingen som er gjennomført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå, faller Arbeiderpartiet fra en oppslutning på 24,6 prosent i august til 19,9 prosent i september, skriver FriFagbevegelse.

Det er den laveste oppslutningen Opinion har målt på Arbeiderpartiet siden de begynte målingene i 2007.

Partisekretær Kjersti Stenseng tror den siste tidens uro kan ha bidratt til fallet i oppslutningen.

– Dette er en veldig dårlig måling for Arbeiderpartiet. Vi har hatt en tid nå med mye intern uro og vanskelige saker. Det vet vi påvirker velgere og målinger, sier Stenseng.

Til tross for Aps tilbakegang på 4,8 prosent fra forrige måling, er det fremdeles et solid rødgrønt flertall på målingen. Ap, Sp og SV må likevel ha med seg enten Rødt eller MDG for å danne flertall.

MDG er målingens store vinner med en oppgang på 2,9 prosentpoeng fra august til 7,5 prosent nå.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra august i parentes): Høyre 27,0 (-0,7), Ap 19,9 (-4,8), Sp 16,0 (+0,9), Frp 10,3 (+0,4), MDG 7,5 (+2,9), SV 6,9 (+0,8), Rødt 4,4 (+0,1), KrF 3,9 (+0,6) og Venstre 2,5 (-0,6).

