Hvitt pulver-konvolutt var stilet til redningsskipet Ocean Viking

Det sier daglig leder Trym Jacobsen i Høyland Offshore til Bergensavisen.

Ocean Viking er en gjenganger i nyhetsbildet på grunn av dets oppdrag for organisasjonen SOS Méditerranée i Middelhavet, der det henter opp flyktninger fra båter.

Totalt er fire personer eksponert, opplyser operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

– Det er to personer som har vært i rommet, altså direkte eksponert, og det er to som har vært i tilknytning til dette rommet, sier hun.

En av disse er nå fraktet til Haukeland universitetssjukehus av sikkerhetshensyn.

– Det er jo en dramatisk situasjon, og det er klart at det er ubehagelig å åpne en slik konvolutt, sier Jacobsen.

Kom i posten

Det var ved 14.30-tiden at politiet fikk melding fra Sotra-bedriften om postforsendelsen med hvitt pulver.

– Vi har fått en plastkonvolutt med noe pulver i. Det kom i posten i dag, sier styreleder Karsten Høyland til avisen.

Operasjonsleder Knappen opplyser at brevet nå er avlåst på et rom, og at personene som er eksponert, er håndtert «på den måten man skal håndtere personer som har vært i kontakt med denne typen trusler».

Bombegruppa på plass i kveld

Alle personer er ute av det aktuelle kontorbygget, som er avlåst i påvente av nasjonale bistandsressurser fra Oslo i form av politiets bombegruppe.

– De vil være på plass i løpet av kvelden, sier Knappen.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak, og de vil videre foreta vitneavhør og avhør av dem som har vært eksponert.

