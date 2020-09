Koronarammede kommuner risikerer å ikke få dekket utgifter

innenriks

Det bekrefter kommunalminister Nikolai Astrup (H) overfor Klassekampen.

Den første koronastøtten fra staten ble delt ut ganske flatt, selv om det er store forskjeller fra kommune fra kommune. Neste gang vil regjeringen gi mer der tapene er størst, men den kan ikke love at det blir helt riktig nå heller, skriver avisen.

– Det er viktig for meg å få fram at vi vil stille opp for kommunene, og at vi er i gang med det. Målet er at den økonomiske støtten treffer så godt som mulig, men det blir vanskelig å ha et system som kompenserer hver enkelt kommune krone for krone, sier Nikolai Astrup.

Han mener det så langt er godt samsvar mellom den støtten kommunene har fått og de utgiftene de har hatt.

Flere kommuner har varslet at de må kutte i velferdstilbud, men Astrup mener det ikke er noen grunn til å kutte i budsjettene.

(©NTB)