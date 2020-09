40 nye koronatilfeller i Fredrikstad

innenriks

Det er fredag meldt om ni nye koronatilfeller i Sarpsborg.

Utbruddet i de to Østfold-byene har dermed nå rundet 150 smittede personer. Flere hundre personer er i karantene.

Fredrikstad kommune opplyser i en pressemelding fredag kveld at det ser ut til at alle de nye tilfellene kan spores tilbake den muslimske feiringen i trossamfunnet Al-Ghadir i Skjeberg. I Sarpsborg gjelder dette åtte av de ni nye tilfellene.

– Det er svært høye tall, og det gjør selvsagt situasjonen alvorlig. Det som er positivt, er at vi ennå ikke har oppdaget smittespredning fra miljøet til andre deler av samfunnet. Det er også veldig bra at personer i miljøet tar initiativ til testing og at de overholder karantenen, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman i Sarpsborg.

Ikke restriksjoner

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen sier at Fredrikstad kommune ikke vil pålegge befolkningen flere restriksjoner så lenge det ikke er indikasjoner på videre smitte i samfunnet. Men hun ber folk om å ta anbefalinger og regler på alvor.

– Vi må alle ta inn over oss at koronaviruset er like smittsomt i Fredrikstad som andre steder i verden. Mange ganger vet vi ikke hvem som bærer smitten før viruset har spredd seg videre. Med tanke på at vi nå har mange smittede i vårt distrikt, er sjansen for å bli smittet større enn den var i sommer, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

På grunn av utbruddet har kommunen stort trykk ved koronasenteret for tiden, og det kan ta tid å komme gjennom på telefon.

Sykehjem og skoleklasser

Blant de koronasmittede i Fredrikstad er en ansatt ved Østsiden sykehjem. Fire ansatte og ni beboere er satt i karantene. Beboernes pårørende er varslet.

I Sarpsborg vil flere nye skoleklasser bli satt i karantene som følge av nye smittede fredag.

