Idar Vollvik: Vi handlet i god tro

innenriks

Idar Vollvik la torsdag ettermiddag ut en pressemelding på forsiden til nettbutikken sin Ludostore. Der går det fram at han vil samarbeide med politiet som etterforsker ham for brudd på loven om medisinsk utstyr. Politiet mener Vollvik gjennom nettbutikken Ludostore har solgt munnbind godkjent for medisinsk bruk uten at de er av en slik type.

–Vi har og kommer fortsatt til å bistå dem med alle nødvendige opplysninger etter beste evne. Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett feilmerket kartongene, skriver han.

I god tro

– Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro, fortsetter han.

For leserne, og kundene av nettbutikken, skriver Vollvik om hvordan han startet med import av munnbind fra Kina da koronautbruddet spredte seg i februar. Etter en mislykket start med feil varer skal selskapet ha satt seg inn markedet og reglene og solgt store kvanta munnbind.

En leveranse i august skal derimot ha vært årsaken til politiets aksjon mandag.

Ikke levert til helsevesenet

– Vi mottok 19 august i år et parti med munnbind, hvor vi bestilte type 1 munnbind og ble fakturert for type 1 munnbind, men har muligens ikke mottatt det vi har bestilt. Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind, skriver Vollvik om munnbindene som nå er til testing for å få fastslått hva slags type det er snakk om.

Gründeren bedyrer at selskapet ikke har mottatt bestillinger eller levert medisinske munnbind til sykehus, legekontorer, eller andre «som i sin virksomhet forutsettes kun å benytte munnbind med denne kvaliteten».

Idar Vollvik ble løslatt av politiet i Bergen onsdag kveld etter at han var blitt avhørt i to dager. Politiet mener han og ytterligere en person i selskapet Vovi AS skal ha sørget for bevisst feilmerking av ikke medisinske munnbind til medisinske munnbind og deretter solgt dem videre i Ludostore.

Flere typer

Dette bestrider Vollvik. Han vedgår imidlertid at det kan ha skjedd en feil og at selskapet kan ha kjøpt munnbind som allerede var feilmerket, og at de er blitt solgt videre.

Politiadvokat Sigrid Sulland som er påtaleansvarlig i saken, opplyser til Bergens Tidende torsdag ettermiddag at hun tar Vollviks beklagelse til etterretning.

– Jeg står fast ved at jeg mener det er riktig å omtale det som en større mengde munnbind, og at det også gjelder munnbind som er ommerket til type IIR, skriver hun til avisen.

Vil stanse salget

Statens legemiddelverk er koblet inn i saken og vil de nærmeste dagene teste de aktuelle munnbindene. Onsdag gikk etaten ut med en advarsel om at alle produkter merket medisinske munnbind type I, II eller IIR som er solgt fra Vovi AS og Ludostore, er under mistanke for å være feilmerket og frarådet at disse produktene tas i bruk i helsetjenesten.

Torsdag var det fremdeles mulig å kjøpe medisinske munnbind på Ludostore. Legemiddelverket jobbet da med å stanse salget fra nettbutikken ved å få på plass et omsetningsforbud mot Vollvik.

– Det går på tillit til medisinsk utstyr, sikkerheten for forbruker, og tryggheten om at det du kjøper, ikke utgir seg for å være noe annet enn det som skal være, sier enhetsleder Tove Jahr i Legemiddelverket til E24.

(©NTB)