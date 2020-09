Sterk måling for SV – Høyre kraftig tilbake

innenriks

Arbeiderpartiet er landets største parti med 24,7 prosent, riktignok med en svak tilbakegang på 0,7 prosent, viser målingen Kantar har gjort for TV 2.

Målingen viser at de fire borgerlige partiene til sammen bare ville fått 59 mandater dersom dette var resultatet ved et stortingsvalg. De er dermed langt unna de 85 som kreves for flertall.

Resultatet er ulikt det som nylig er meldt i andre målinger. Høyre fikk 28,3 prosent i NRKs septembermåling tirsdag.

– Det er et sprang på ti prosentpoeng mellom NRK sin måling i går og denne, så betyr vel det kanskje at de målingene er i ytterpunktene av hvor vi er plassert og at vi ligger i midten av det, sier Erna Solberg til TV 2.

Ifølge Kantar-målingen har SV på sin side grunn til å juble. Partiet går fram 2,4 prosentpoeng og får 9,6 prosents oppslutning i målingen – det beste resultatet på TV 2s målinger siden 2005.

– Det er lenge siden, og det har skjedd mye, men det er veldig gøy å se et slikt nivå igjen. Det er veldig inspirerende, sier partileder Audun Lysbakken.

Partiet har særlig hentet velgere fra Ap, viser bakgrunnstallene.

Både Rødt og MDG kommer seg over sperregrensen, med henholdsvis 5,5 og 5,7 prosent. Verre er det for Venstre og KrF, som får henholdsvis 3,2 og 3,9 prosent.

Men målingen har en feilmargin på 1,4 til 2,8 prosentpoeng.

De fullstendige resultatene viser at oppslutningen er som følger: Ap 24,7 (-0,7), FrP 11,4 (+2), Høyre 19,6 (-5,4), KrF 3,9 (-0,6), Sp 13,6 (-1,4), SV 9,6 (+2,4), Venstre 3,2 (+1,1), Rødt 5,5 (+0,9), MDG 5,7 (+1) og andre 2,8 (-0,7).

Totalt 1.182 personer er spurt i meningsmålingen som ble gjennomført ved telefonintervjuer mellom 25. august og 1. september.

(©NTB)