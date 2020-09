Smittetallene øker i Fredrikstad og Sarpsborg

innenriks

Antall smittede har økt kraftig de siste dagene, men kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergmann i Sarpsborg kommune sier situasjonen er under kontroll.

– Alle som var på arrangementet i Sarpsborg og deres nærkontakter, ble raskt satt i karantene. Det er disse som er testet og som vi ser resultatet av nå, skriver hun i en pressemelding.

Avgrenset utbrudd

Så langt er det ikke oppdaget spredning i samfunnet utover i miljøet som har deltatt på feiringen og deres nærkontakter.

– Det er derfor heller ikke behov for at vi innfører ytterligere tiltak i noen av de to byene. Men vi oppfordrer folk til å fortsette å være flinke med de grunnleggende smittevernrådene, sier kommuneoverlegen.

Onsdag ble det bekreftet 26 nye smittetilfeller i Fredrikstad og 12 i Sarpsborg. Foreløpig vet kommunen ikke med sikkerhet om alle disse har sammenheng med utbruddet fordi smittesporingen ikke er ferdigstilt, men de vet at det gjelder flere av de positive.

Samlingen i Sarpsborg ble arrangert i forbindelse med feiring av den muslimske høytiden ashura. Markeringen pågikk over flere dager, melder NRK.

Minst én person skal ha vært smittet da vedkommende deltok på arrangementet, som samlet minst 160 personer. I tillegg skal smitten være knyttet til et familiearrangement i en storfamilie i forrige uke.

Flere hundre i karantene

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samarbeider tett om å få oversikt over nærkontaktene til de smittede. Ifølge Sarpsborg kommune er nå flere hundre personer satt i karantene. Blant annet gjelder dette flere barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

– Det er snakk om både barn, voksne og eldre personer. Vi kontakter nå alle som vi vet har vært på arrangementet, så driver vi med smittesporing i hvert enkelt positive tilfelle, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergmann i Sarpsborg til NRK.

