Mæland vil la etater innen A-krim utveksle taushetsbelagt info

innenriks

Ifølge NRK sendes et lovforslag om dette på høring.

– Dette er saker som handler om å sikre personvern samtidig som man greier å jobbe mot arbeidslivskriminalitet. Så det har tatt litt tid å avklare disse spørsmålene, men vi mener nå at vi sender ut et veldig godt lovforslag, som gjør at offentlig ansatte får det verktøyet de trenger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hun ønsker at Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og politiet i mye større grad skal kunne dele opplysningene og på den måten avdekke kriminalitet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener det er helt avgjørende å få noe slikt på plass.

– At etatene samarbeider tett er viktig. Nå får de også muligheten til å få tilgang til taushetsbelagt informasjon når det er nødvendig for å ta dem som unndrar seg blant annet innbetaling av skatt, sier han til NRK.

