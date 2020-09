Politiet mener Vollvik endret merking på pakker med munnbind

innenriks

Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet, siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr. Politiet aksjonerte mot tre lokaler tilhørende Vollvik i Bergen hvor det alle steder ble beslaglagt munnbind som Vollvik skal ha lagt ut for salg på nettbutikken Ludostore.

Ifølge politiet skal Vollvik ha mottatt ikke-medisinske munnbind fra utlandet som han har pakket om og solgt videre som medisinske munnbind.

– Vi mener disse opplysningene er alvorlige. Det er et stort omfang med munnbind det gjelder. Disse har vært til salgs på Ludostore i stort omfang, sier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til VG.

– En misforståelse

Vollvik ble pågrepet like før klokka 8 tirsdag morgen da han var på vei til jobb. Pågripelsen skal ha foregått uten dramatikk, og politiet begynte deretter å avhøre ham.

– Ut fra det han har forklart, har jeg vanskelig for å forstå politiets syn. Det er snakk om et mindre parti kjøpt fra en annen norsk leverandør. Dersom det har vært en feilmerking, er det ikke gitt at det er Vollvik som er ansvarlig for det. Det kan skyldes flere forhold, for eksempel en misforståelse, sier Vollviks forsvarer, advokat Einar Råen, til Bergens Tidende.

Inntil to år

– Slik han ser det, kan han ikke pålegges noe straffansvar knyttet til dette, sier Råen til NRK.

Sulland sier at pågripelsen kom etter tips, og at Vollvik er siktet for brudd på loven om medisinsk utstyr. Loven åpner for at man kan dømmes til fengsel i inntil to år dersom det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.

Politiadvokaten sa tirsdag at de mener Vollvik har brutt bestemmelsene i loven forsettlig.

Forsendelser stoppet i tollen

Idar Vollvik ble kjent da han bygget opp mobiltelefoniselskapet Chess på begynnelsen av 2000-tallet og solgte det noen år senere med stor gevinst. I dag eier han firmaet Vovi i Bergen, som blant annet selger munnbind og desinfeksjonsvæske.

I juni skrev VG at firmaet hans hadde fått fire forsendelser med smittevernutstyr stoppet i tollen.

(©NTB)