Nordmenn sørget for nesten normale overnattingstall i juli

Agder og Nordland hadde størst økning, mens nedgangen var størst i Oslo og Vestland.

Overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det samlet var 6,4 millioner overnattinger på norske hoteller, campingplasser og utleiehytter i juli.

På grunn av koronasituasjonen var det en kraftig endring fra utenlandske til norske overnattinger. Antall norske overnattinger økte nemlig med hele 39 prosent, mens utenlandske overnattinger falt med hele 79 prosent.

Nordmenn ikke nok

Oppfordringen fra regjeringen om å legge årets ferie til Norge ble fulgt av de aller, aller fleste. Det viser SSB-tallene tydelig. Norske overnattinger på hotell økte med 35 prosent, på campingplasser med 40 prosent, og på hyttegrender og vandrerhjem med 65 prosent.

Hotellbransjen slet likevel mest. Flere hoteller var stengt, og særlig de som tradisjonelt har flest utenlandske gjester, fikk problemer.

Det var i alt 9 prosent færre overnattinger på norske hotell i juli i år sammenlignet med samme periode i fjor. Utenlandske overnattinger gikk ned med hele 83 prosent.

Store regionale forskjeller

På Svalbard ble antall hotellovernattinger redusert med 51 prosent og i Oslo med 47 prosent. I Agder og Møre og Romsdal økte antall hotellovernattinger med henholdsvis 25 og 19 prosent.

– SSBs overnattingsstatistikk bekrefter at det har vært store regionale forskjeller når det gjelder hvilke destinasjoner som har tiltrukket seg gjester i sommer. Det viser helt tydelig at nordmenn ikke klarer å kompensere for tapet av utenlandske turister på noen av våre viktigste reiselivsdestinasjoner, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

– Alarmerende

– Det er alarmerende å se at flere populære reisemål har hatt en såpass stor nedgang i overnattinger i juli – som er en svært viktig inntjeningsmåned for reiselivet, fortsetter hun.

Krohn Devold varsler en tøff høst for reiselivet:

– Uten ferierende nordmenn og et Europa som nærmest er helt rødt, er hoteller og restauranter helt avhengig av at kurs og konferansemarkedet tar seg opp igjen til høsten. Men så lenge det er en maksgrense på 200, er det få som booker større møter og konferanser, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv har lenge bedt om at dagens kompensasjonsordning blir videreført for reiselivet ut året, og regjeringen har da også lovet videre økonomisk støtte.

