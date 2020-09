Idar Vollvik pågrepet i munnbindaksjon – nekter straffskyld

innenriks

– Vollvik ble pågrepet rett før klokka 8 i morges på vei til jobb. Pågripelsen foregikk helt rolig, sier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til Dagbladet Børsen.

Sulland sier at pågripelsen kom etter tips, og at Vollvik er siktet for brudd på loven om medisinsk utstyr.

– Det er mistanke om uriktig merking av kvalitet, sier Sulland til NRK.

– Vi har vært på tre ulike steder og gjort beslag av munnbind alle stedene, sier Sulland.

Hun sier at det bare er Vollvik som er pågrepet i saken. Politiet gjennomfører nå avhør i saken.

Nekter straffskyld

Bergens Tidende som først skrev om politiaksjonen mot seriegründer Idar Vollvik, i forbindelse med at politiet tirsdag har aksjonert mot lokaler tilhørende Vollviks bedrifter.

Bergensavisen var først ute med å melde om pågripelsen av Vollvik.

Vollviks forsvarer Einar Råen sier til Bergens Tidende at Vollvik nekter straffskyld.

– Han har vært i avhør og samarbeidet med politiet. Han nekter straffskyld etter siktelsen, sier forsvarer Einar Råen.

Ifølge Råen mener Vollvik det ikke er snakk om straffbare forhold. Hvis det har vært gjort feil med merking av munnbind som har blitt solgt, er det muligens snakk om en misforståelse, opplyser Råen til BT.

Forsendelser stoppet i tollen

Idar Vollvik ble kjent da han bygget opp mobiltelefoniselskapet Chess på begynnelsen av 2000-tallet og solgte det noen år senere med stor gevinst. I dag eier han firmaet Vovi i Bergen, som blant annet selger munnbind og desinfeksjonsvæske.

I juni skrev VG at firmaet hans hadde fått fire forsendelser med smittevernutstyr stoppet i tollen.

(©NTB)