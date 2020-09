18 nye koronatilfeller ved NHH i Bergen

innenriks

Smitteutbruddet kan ifølge NRK stamme fra en fest som ble arrangert i skolens kjeller mandag i forrige uke. 45 studenter fra flere trinn var til stede.

– Flere av dem som deltok, har fått påvist koronasmitte i etterkant, sier informasjonsansvarlig Thomas Garås Gulli ved Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS).

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sier til Bergens Tidende at kommunen er kjent med festen og at festen kan ha vært et sted for smittespredning.

– Sammenkomsten sist mandag har nok vært en bidragsyter, sier hun til avisa.

