Mann omkom etter å ha blitt fastklemt under bil

innenriks

Politiet ble varslet av en bekjent av mannen som kom til adressen klokken 17.18 mandag. Mannen ble funnet fastklemt under en bil. En lege som kom til stedet, erklærte mannen død klokken 18.03.

– Bilen har stått på bukker, og spor på stedet tyder på at bilen har falt ned fra bukkene, og mannen har kommet i klem under bilen. Det fremstår som om mannen har drevet med reparasjonsarbeid under bilen, skriver operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Mannens pårørende er varslet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

(©NTB)