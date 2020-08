Mann til sykehus etter knivstikking på Haugenstua i Oslo

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde i boligområdet mellom Østre Aker vei og T-banen ved Haugenstua, like før midnatt. To timer senere er de mistenkte fortsatt på frifot.

– Det var mange som ringte inn om saken rundt klokken 23.50. Mannen ble funnet i tilknytning til en leilighet i et boligområde på Haugenstua og ble sendt rett til sykehus da nødetatene kom fram. Det kan være alvorlig, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier åstedet trolig er utendørs, men at mannen tok seg til en leilighet i nærheten etter at han ble knivstukket. Der tror politiet at han ba om hjelp. Fire-fem mistenkte stakk fra stedet etter knivstikkingen, trolig i en bil.

– Det var mange vitner til stede, det var ganske folksomt. Vi avhører flere av dem og har satt flere patruljer og en hundepatrulje i gang med søk etter de mistenkte, sier Kråkenes.

Ved 2-tiden opplyser han at søket pågår for fullt. Skadene på den knivstukne mannen er oppgitt å være alvorlige, men tilstanden hans er stabil.

Ifølge operasjonslederen har de fått opplysninger som tyder på at de mistenkte kjente mannen som ble stukket ned.

– Vi har også fått et navn på fornærmede, men det er ikke bekreftet.

