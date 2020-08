Kjerkol: – Det jeg har opplevd det siste døgnet, det kan jeg rett og slett ikke akseptere

innenriks

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, kan jeg rett og slett ikke akseptere, sa Kjerkol.

Hun fortalte at hun fredag ble oppringt av valgkomiteens leder Arild Grande, der han fortalte at han hadde mottatt en SMS hvor det ble framsatt påstander om at hun hadde trakassert andre mennesker. Denne informasjonen ble også lekket og i medier omtalt som et varsel.

– Det kan jeg faktisk ikke akseptere. Vi har klare rutiner, både for hvordan valgprosessen skal foregå, og hvordan et varsel skal behandles. Og hvis det rettes et varsel mot meg, skal det behandles ordentlig. Det er ikke blitt gjort i denne valgprosessen, sa Kjerkol i sitt innlegg til årsmøtet.

– Jeg føler for å uttrykke det veldig sterkt overfor årsmøtet, at når man er tillitsvalgt, er kandidat, så er det ens egen integritet man legger på blokka. Når valgkomiteens leder håndterer ting på den måten som Arild Grande har gjort, så er det helt på tvers av det vi står for som organisasjon.

Det ble like etter fremmet et benkeforslag på årsmøtet om Kjerkol som fylkesleder.

