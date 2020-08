Benkeforslag for Ingvild Kjerkol som ny leder i Trøndelag Ap

innenriks

Dermed er det kommet et benkeforslag som går imot valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti hadde innstilt på Marit Bjerkås fra Rennebu.

Kjerkol (45) sitter på Stortinget for Nord-Trøndelag, og var favoritt til vervet etter at valgkomiteens opprinnelige innstilling på Trond Giske ble trukket. Fredag ble det kjent at valgkomiteens leder, Arild Grande, hadde mottatt informasjon om at det ville kunne komme et varsel mot Kjerkol dersom hun ble innstilt som leder.

– Varslingsinstituttet misbrukes som et maktmiddel i en maktkamp, sa Pedersen da han foreslo Kjerkol.

Han ber også om skriftlig avstemning, på vegne av Verdal, Stjørdal og Steinkjer i Trøndelag Ap.