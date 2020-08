Kina advarer sterkt mot politisk fredspris

innenriks

– I fortiden, nåtiden og i fremtiden vil Kina bestemt avvise alle forsøk på å bruke Nobels fredspris til å blande seg inn i Kinas indre anliggender. Denne holdningen fra Kinas side står fjellstøtt, sier Kinas utenriksminister Wang Yi på en pressekonferanse i Norge torsdag kveld i forbindelse med statsbesøket i Norge.

Uttalelsen kom etter et spørsmål fra Aftenposten om hvordan Kina vil reagere dersom Nobels fredspris skulle gå til demokratiforkjemperne i Hongkong.

Melby nominerte aktivister

I fjor høst nominerte Venstres Guri Melby, som senere har blitt statsråd i Solberg-regjeringen, demokratiforkjemperne til fredsprisen.

– Vi ønsker ikke å se noen forsøk på å politisere Nobels fredspris, sier Wang.

I 2010 ble den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo tildelt fredsprisen. Det førte til at forholdet mellom Norge og Kina ble betydelig forverret. Konflikten endte med en kontroversiell normaliseringsavtale i 2016 der Norge forpliktet seg til å avstå fra å støtte handlinger som undergraver Kinas kjerneinteresser.

Tok opp menneskerettigheter

Wang er i Norge som en del av en rundreise i Europa der han også besøker Italia, Nederland, Frankrike og Tyskland.

Da han torsdag ettermiddag ankom regjeringens representasjonsbolig for å holde møter med statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ble han møtt av i overkant av 100 demonstranter som holdt en markering for menneskerettigheter i Kina.

Det kom blant annet som følge av anklagene mot Kina om at de skal ha internert minst 1 million uigurer og andre muslimer i store leirer i Xinjiang, og for den nye sikkerhetsloven som kinesiske myndigheter innførte i Hongkong i juli.

På pressekonferansen torsdag kveld sa Ine Eriksen Søreide at menneskerettigheter var noe av det som hadde blitt tatt opp i møtet med Wang.

Hun sa også at Norge har uttrykt bekymring over at atomnedrustningsavtalen New Start ikke blir videreført, og at Norge er enige med USA om at avtalen burde utvides.

Vil ha sjømatavtale

Wang understreker på pressekonferansen at Norge og Kina må ta vare på det sunne og trygge forholdet landene har bygget opp de senere årene, og viste til forhandlingene om en handelsavtale som pågår mellom landene.

– De to sidene må øke hastigheten i forhandlingene og få snarlige resultater. Kina mener at det er viktig å få i stand en avtale om eksport av norsk sjømat, og er klare til å legge til rette for dette og samtiodig sørge for å bevare mattrygghete, sier Wang.

(©NTB)