Svenskene skal sikre Norge koronavaksiner

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) bekrefter overfor NRK at Norge ikke får kjøpe vaksiner gjennom EUs vaksineavtale. Men Sverige har fått de andre medlemslandene i EU til å avgi rundt 3 prosent av sine vaksiner så EØS-landene også kan få kjøpe.

– Sverige kjøper inn mer doser enn vi har rett til, for å selge videre til Norge og Island. Det er den praktiske måten vi løser dette på. Det er på det rene at alle medlemsland har gått med på å dele av sine doser, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til NRK.

EU-kommisjonen har inngått kjøpsavtale med legemiddelgiganten AstraZeneca, og forhandler med tre andre produsenter om å kjøpe vaksiner til unionens borgere.

– Jeg opplever veldig trygghet for at Norge blir ivaretatt, men det krever ekstra arbeid fra Norge sin side, og at vi har gode venner i EU-systemet. Det er et betydelig arbeid som legges ned fra norsk utenrikstjeneste nå, sier Høie.

