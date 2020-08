innenriks

Butikkjeden bekrefter dette overfor E24.

Logistikksenteret som leverer varer til klesbutikkene i Norge og på Island, ligger på Alnabru i Oslo. Flyttingen er planlagt mot slutten av 2022.

H&M er som de fleste andre rammet av koronapandemien. Kleskjeden fikk et underskudd på 6,5 milliarder svenske kroner i andre kvartal i år. Kjeden avviser at flyttingen skjer på grunn av koronaen, men opplyser at flyttingen er en del av et pågående endringsarbeid i konsernet.

(©NTB)