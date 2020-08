SV: Disse grepene burde vært tatt med en gang

innenriks

– Dette viser hvor utrolig viktig det var at representantskapet og SV stilte kritiske spørsmål hele våren til den første avtalen. Disse grepene burde vært tatt med en gang ansettelsen ble gjort, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener at den nye avtalen med Nicolai Tangen, som nå skal gi bort eierskapet i AKO Capital og sette sine fondsinvesteringer i banken, ved første blikk ser ut som et skritt i riktig retning.

– Vi vil nå ta oss tid til å se nærmere på detaljene. Det avgjørende for oss er at ingen interessekonflikt kan godtas, sier Kaski, som også påpeker at dagens løsning viser at det hele tiden var mulig å gjøre mer for å fjerne interessekonfliktene.

(©NTB)