Nicolai Tangen kvitter seg med eierskapet i AKO Capital: – Alle bånd er brutt

innenriks

På en pressekonferanse etter et ekstraordinært møte i bankens hovedstyre mandag kveld ble det klart at vilkårene i arbeidsavtalen til den påtroppende oljefondssjefen er reforhandlet.

Hovedpunktene i avtalen er at Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital, og at han overdrar sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Videre vil den påtroppende oljefondssjefen endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene kan plasseres som bankinnskudd.

– Nå gir jeg bort alt. Eierskapet vil jeg aldri kunne få tilbake. Og det innebærer at jeg verken nå eller i fremtiden har noen eierinteresser i AKO Capital. Alle bånd er brutt, ikke bare for en femårsperiode, men for alltid, sa Tangen på pressekonferansen.

På spørsmål om han er sint for at han nå kvitter seg med fondene, svarte han:

– Sinna? Nei, men jeg tror det er fair å si at Øystein skylder meg en øl.

Lettet Olsen

Endringene kommer etter kritikk for ansettelsesprosessen fra Norges Banks representantskap og fra Stortingets finanskomité. Hovedstyret i sentralbanken mener at den nye avtalen svarer på merknadene finanskomiteen hadde til arbeidsavtalen med Tangen.

Til NTB sier sentralbanksjef Øystein Olsen at løsningen «bråmodnet litt» i kjølvannet av finanskomiteens innstilling på fredag, og at han følte lettelse og ny optimisme da han fikk vite via visesentralbanksjef Jon Nicolaisen at Tangen hadde bestemt seg for å kvitte seg med fondsandelene.

– Egentlig var det aller viktigste for meg at det nå bærer, og at han faktisk kan begynne om en drøy uke, og at de ansatte omsider kan få en sjef som annonsert. Det var den største lettelsen, sier Olsen.

Sanner fornøyd

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at Norges Banks hovedstyre og Nicolai Tangen har kommet fram til en løsning etter at finanskomiteen på Stortinget fredag blant annet konkluderte med at lederen for oljefondet ikke kan ha eierskap som kan skape interessekonflikter.

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet fram til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier finansministeren.

Partiene på Stortinget er nokså samstemte i at den nye avtalen er et skritt i riktig retning.

– Dette viser hvor utrolig viktig det var at representantskapet og SV stilte kritiske spørsmål hele våren til den første avtalen. Disse grepene burde vært tatt med en gang ansettelsen ble gjort, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski, som etterlyser klar selvkritikk fra sentralbanksjefen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er glad for at signalene fra Stortinget ser ut til å ha blitt tatt på alvor, mens Frps Hans Andreas Limi mener den reviderte avtalen er et godt svar.

– Vi er glad for at Tangen selv har bidratt til denne løsningen, og for oss er det en sterk bekreftelse på at han virkelig ønsker stillingen som leder av oljefondet. Fremskrittspartiet ønsker ham lykke til, legger han til.

Tangen: Krevende prosess

Nicolai Tangen understreket på pressekonferansen at de siste månedene har vært krevende, men at han underveis i prosessen ikke har tenkt på å trekke seg.

Han innrømmet at han kunne vært klarere da han i mars sa at alle bånd til AKO Capital skulle kuttes, og han sa at han trolig ikke hadde begynt på prosessen med å bli sjef for oljefondet dersom han hadde visst at å gi bort eierandelene kom til å bli løsningen.

– Hadde du fortalt meg i desember at det var dette som skulle til, da hadde jeg nok ikke søkt på jobben, sa Tangen, som likevel understreket at han nå er enda mer motivert for jobben som oljefondssjef enn han var tidligere i år.

Den tidligere hedgefondforvalteren kan tiltre som oljefondssjef 1. september, men den faktiske gjennomføringen av overføringen av AKO Capital til den veldedige stiftelsen vil ta noe mer tid.

Eierskapet i AKO Capital vil bli overført til den veldedige stiftelsen AKO Foundation 1. januar 2021 eller tidligere. Fram til det er gjort, løper den eksisterende avtalen med Tangen. Tangens personlige fondsandeler ventes å være solgt innen 1. oktober.