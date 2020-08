Hett på nett for erotiske artikler i juli

innenriks

Tall fra over 7.000 norske nettbutikker som bruker Klarnas betalingsløsninger, viser hvilke kategorier som i sommer har hatt størst vekst i juni og juli sammenlignet med årets første fem måneder.

Den absolutte vinneren var erotiske produkter, som økte med 39 prosent i juli sammenlignet med indeksen for gjennomsnittlig salg fra januar til mai.

Begge kjønn ivrige

Menn og kvinner har vært omtrent like ivrige etter å handle erotiske artikler, og det er populært i alle aldersgrupper over 18 år.

– Sammenlignet med gjennomsnittet har det vært ekstra populært å handle sexleketøy og erotiske produkter i Innlandet, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark. Øvrige fylker ligger rundt gjennomsnittet, med unntak av Oslo. Der har de brukt en mindre andel av sin totale netthandel i denne kategorien i sommermånedene. Det er mulig at storbymiljøet i Oslo gjør at mange forbrukere her føler det er mindre pinlig å shoppe denne type produkter i fysiske butikker, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna til NTB.

På grunn av Klarnas finansielle rapportering kan selskapet ikke oppgi informasjon om hvor stort volum det dreier seg om, om det er solgt mye mer enn i fjor eller om hvor stor andel av netthandelen erotiske produkter utgjør.

– Vi kan imidlertid bekrefte at erotiske artikler totalt sett er en relativt liten netthandelskategori, opplyser Klarna.

Økt kondomforbruk

Økt nettsalg av sexrelaterte produkter ble for øvrig dokumentert tidlig i koronaperioden, noe kolonial.no fikk merke.

Allerede 1. april kunne kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs melde om mer enn dobling av nettsalg for kondomer og graviditetstester til nordmenn i hjemmekarantene. Uttalelsen i Dagligvarehandelen måtte hun deretter forsikre TV 2 om at ikke var en aprilsnarr. Salget var kraftig i mars og april.

– Vi hadde også en kraftig salgsvekst for disse varene i deler av mai, så normaliserte det seg i siste halvdel av måneden og i juni. I juli gikk salget svakt ned sammenligne med i, før det nå går opp igjen.

Det har vært vanskelig å forklare salgsveksten: Om folk koser seg mer enn vanlig hjemme, om det er fordi det er behov for å kjøpe varer på nett man ellers kjøper i utlandet eller i butikk eller om det er fordi man hamstrer litt i frykt for at det skal gå tomt.

