Trond Giske innstilles som fylkesleder, ifølge flere medier

innenriks

Avisen skriver at de får nyheten bekreftet hos flere som har god kjennskap til arbeidet i valgkomiteen.

Komiteen vil presentere sin innstilling på mandag ettermiddag på Scandic Lerkendal i Trondheim, opplyser leder Arild Grande i valgkomiteen i en SMS til NTB.

Trond Giske ble tvunget til å gå av som nestleder i Ap i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Mange har spådd at han nå vil bli nominert som fylkesleder.

Velges til helgen

Det endelige valget av ny fylkesledelse vil skje på fylkesårsmøtet førstkommende lørdag.

– Vi nærmer oss ei løsning, men det gjenstår fortsatt en del arbeid før vi kan presentere en helhetlig innstilling, sier Grande til Trønder-Avisa.

Der understreker han at komiteen ikke kommer til å si noe om navn på de aktuelle kandidatene før lista offentliggjøres.

Tidligere ordfører i Snåsa, Tone Våg, varaordfører i Rennebu Ap, Marit Bjerkås og Nærøysund-ordfører Amund Hellesø er de tre som er aktuelle for nestlederjobbene, etter det TV 2 erfarer.

Mulig comeback

Dersom Giske blir valgt som fylkesleder, vil det i så fall bli hans comeback i partiets ledelse etter han gikk av som Ap-nestleder for over to og et halvt år siden. Det har siden vært delte meninger internt om Giskes videre rolle i partiet.

– Det er Trøndelag som må velge den de best mener representerer det de vil være, men jeg kunne ønske Giske lot partiet få ro nå, ved å respektere det at støyen rundt ham ødelegger for oss, og sette partiet først, sa lederen i Kvinnenettverket, Anette Trettebergstuen, til Dagbladet i mars.

En rundspørring i Trønder-Avisa i februar viste at Giske fikk støtte fra 146 av 239 delegater. Flertall krever 120 delegater.

