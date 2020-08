Guri Melby etter innstillingen: – Veldig stolt og veldig glad

innenriks

Kunnskapsministeren ble innstilt som leder, mens Sveinung Rotevatn og Abid Raja ble innstilt som henholdsvis 1. og 2. nestleder

– Akkurat nå er jeg veldig glad og veldig stolt over å bli enstemmig innstilt av valgkomiteen til å bli leder i Venstre, sa Melby da hun møtte pressen søndag.

– Jeg er også veldig glad for at de har en enstemmig innstilling for resten av laget. Det tror jeg er en veldig godt utgangspunkt for Venstre å bygge videre på, fortsatte hun, og understreket at hun gleder seg til å samarbeide med både Raja og Rotevatn.

Det er landsmøtet i partiet som skal gjøre det endelige ledervalget 26.–27. september.

