Ap og SV refser politiets maktbruk i Bergen – Høyre og Frp forsvarer den

Flere politikere har ytret seg om lørdagens sammenstøt, deriblant leder av Ap Bergen, Geir Steinar Dale. Han har kritisert politiets håndtering av situasjonen, skriver Bergensavisen. Også Mikkel Grüner, leder av SVs bystyre i Bergen, refser politiet og mener de overreagerte.

– Mitt inntrykk er at politiet var dårlig forberedt og overreagerte. De brukte midler som var over streken og brukte dem mot feil personer, mot folk som var der for å demonstrere fredelig, sier Grüner, som selv var til stede under demonstrasjonen, til Bergens Tidende.

Motdemonstranter møtte opp ved Sians demonstrasjon lørdag ettermiddag på Festplassen i Bergen. Enkelte dyttet politiets sperringer flere meter inn mot der Sian-medlemmene sto, noe som førte til at politiet brukte tåregass.

Noen av dem hoppet også over sperringene og angrep Sian-leder Lars Thorsen slik at han ble lettere skadd.

– Ekstremt vanskelig for politiet

Peter Frølich, som er justispolitisk talsmann i Høyre, forsvarer politiets håndtering og mener at Bergen-politiet tvert imot kan gå med hevet hode.

– Situasjoner som denne er ekstremt vanskelige for politiet. Slik som situasjonen utspant seg, virker dette både nødvendig og proporsjonalt. Det er veldig lett for politikere å nærmest sitte som sportskommentatorer og kommentere alt som kunne vært gjort bedre, sier Frølich til NTB.

– Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Sian kan dra dit pepperen gror, og det kan også de som tyr til vold mot ytringer gjøre, legger han til.

Mener tåregass er moderat

Også Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen, gir politiet full støtte. Han mener tåregass er en relativt moderat form for maktbruk når demonstrasjoner utvikler seg til å bli voldelige.

– Det er totalt uforsvarlig og prinsippløst av politikere på venstresiden som nå kritiserer politiet for deres arbeid. Lovlige demonstrasjoner skal beskyttes og ytringsfriheten skal ikke undergraves av totalitære politiske krefter, sier Amundsen til NTB.

Evaluering

Mandag morgen skal politiet i et evalueringsmøte med kommunen for å diskutere lørdagens hendelser.

– De som kommer med kritikk, burde ta en titt på videoopptakene fra situasjonen og se at dette var noe vi gjorde etter at sperringene ble brutt, sier driftsenhetsleder Morten Ørn i Bergen-politiet til NTB.

– Alternativet ville vært at vi tok i bruk køller, og politiet ville vært i stort undertall. Da kunne det blitt større skader på både politiet og ungdommene, sier Ørn videre.

