Vy lanserer buss og tog mellom Oslo og Trondheim

innenriks

– Vi ser at det er rom for å gi kundene flere tilbud på denne strekningen. Ved å kombinere buss og tog mellom Trondheim og Oslo kan vi tilby kundene et mer prisgunstig alternativ. Samtidig får de som bor mellom Lillehammer og Trondheim, et helt nytt transporttilbud. De kan nå velge om de vil reise med tog eller buss, opplyser kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i Vy.

Toget mot Lillehammer går til og fra Drammen. Nattbuss som nå opprettes mellom Oslo og Trondheim, har ikke eksistert på flere år og har oppstart 1. september.

– Vi kjører dobbeltdekkere både på dag- og nattetid. Disse bussene er mer komfortable enn vanlige busser, med mulighet for å reservere seter for seg selv i andre etasje og med bedre utsikt, sier Schage.

Vy tapte i fjor anbudskampen om togtrafikk på Dovrebanen, og nå i sommer overtok svenske SJ togtrafikken mellom Oslo og Trondheim.

(©NTB)