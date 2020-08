Trolig ny norgesrekord for nedbør i Vestfold

innenriks

Det tilsvarer over 60 liter vann per kvadratmeter. Meteorologisk institutt tar forbehold om at målingen må kvalitetssikres.

Den gamle rekorden ble målt til 54,9 millimeter i løpet av én time og ble satt i Asker 15. juli 1991.

Det er særdeles kraftig regn i store deler av Vestfold fredag, og farenivået er oppgradert til oransje.

Sørøst politidistrikt har fått inn flere meldinger om vann i kjellere og andre utfordringer som skyldes den kraftige nedbøren.

– Vi og brannvesenet har begrenset kapasitet til å bistå. Generelt anbefales det å skru av strøm og sikre verdier ved vann i kjelleren, opplyser politiet.

