Skole i Bærum stengt etter asbestfunn

innenriks

Asbesten ble avdekket i forbindelse med boringsarbeider i vegger, opplyser Bærum kommune fredag.

Til sammen er fem klasserom som blir berørt, og hele skolen stenges fredag som et føre var-tiltak. Tanum skole er en barneskole som har omkring 300 elever.

Asbest er vanligvis tildekket, og det er oftest ved skader eller boring i vegger og lignende at det blir avdekket. Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen understreker at kortvarig eksponering for asbest utgjør liten fare, også om det har pågått tre-fire dager.

