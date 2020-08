Sju studenter koronasmittet ved Høgskulen på Vestlandet

innenriks

Det dreier seg om 450 studenter på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandets campus Bergen, skriver Bergens Tidende.

Fadderstyret har nå avlyst resten av fadderuka. Det gjensto tre fellesarrangementer som nå utgår.

Sju studenter

Totalt er sju studenter ved programmet smittet av koronaviruset, blant dem faddere og fadderbarn fra samme en og samme faddergruppe. Øvrige medlemmer av faddergruppa vil bli testet i dag.

– Høyskolen er åpen for studentene, og vi kommer ikke til å nekte adgang. Men alle som har symptomer, skal holde seg hjemme. Og vi har bedt alle være ekstra forsiktige fordi de kan ha vært på forelesning med noen av de smittede. Det vet vi ikke, sier instituttleder Tom Skauge.

Skauge understreker at han setter pris på at studentene selv har meldt fra. Studentene har fått beskjed om å ha lav terskel for å teste seg.

Tolv nysmittede

I tillegg til de sju fra faddergruppen, er det fem antatt nye smittede der to har ukjent smittevei, en er nærkontakt, en med importsmitte og en der smitteoppsporingsarbeidet for øyeblikket pågår, opplyser Bergen kommune.

Siden torsdag er det registrert 14 nye smittetilfeller i kommunen. Av disse er tolv nysmittede og to er trolig smittet tidligere.

Alle de smittede er i isolasjon, og alle nærkontakter settes i karantene. Nærkontaktene blir fulgt opp av Smittevernkontoret og testes raskt.

