500 studenter i Bergen har fått hjemmekarantene

innenriks

Det dreier seg om mellom 450 og 500 studenter på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandets campus Bergen, skriver VG.

– Jeg fikk beskjed fra en fadder om at to studenter har testet positivt og flere har symptomer i natt. Vi avlyser dermed all campusforelesning for bachelorstudentene i dag inntil vi har fått oversikt over situasjonen og har kontakt med lokal smittevernmyndighet, sier instituttleder Tom Skauge til VG.

Skauge understreker at han setter pris på at studentene selv har meldt fra.

(©NTB)