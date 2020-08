Rødt på Oslo Børs

innenriks

Equinor var mest omsatt, og selskapet bidro til at hovedindeksen gikk i minus etter et fall på 0,28 prosent. Yara (-1,7 prosent), Mowi (-1,3), NEL (-3,23) og DNB (-1,6) falt også i verdi.

Av de mest omsatte aksjene var det kun Telenor som gikk opp, men kun med 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble i 17-tiden omsatt for 44,27 dollar fatet, ned 2,5 prosent i løpet av dagen, mens et fat amerikansk lettolje hadde en nedgang på 2,4 prosent til 41,91 dollar fatet.

De store børsene i Europa opplevde også nedgang torsdag. FTSE 100 i London falt 1,43 prosent, CAC 40 i Paris var ned 1,26 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt hadde en nedgang på 1,18 prosent.

(©NTB)