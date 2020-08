Oslo har nådd det nasjonale koronatestmålet

innenriks

– Oslo har ikke hatt god nok testkapasitet, og byrådet har den siste tiden satt inn en rekke tiltak for å komme opp på et høyere nivå. Det har gitt resultater, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i en pressemelding.

Tirsdag ble det nasjonale målet nådd. Denne dagen ble 1.500 personer testet, opplyser Steen.

Oslo har fortsatt lange koronatestkøer og flere med symptomer har måttet vente opptil en uke for å få testet seg. Direktør Hilde Terese Hamre i Helseetaten forteller at overbelastning på en av teststasjonene er en del av forklaringen på at mange har opplevd lang ventetid.

– På grunn av en teknisk feil ble for mange satt opp på time på én av våre teststasjoner. Nå jobber vi med å utnytte den samlede testkapasiteten bedre, og ventetiden er nå redusert til mellom 1 og 4 dager. Så jobber vi med å få dette tallet ytterligere ned, sier hun.

For å øke kapasiteten har kommunen utvidet åpningstidene på teststasjonene og åpnet flere nye teststasjoner, blant annet på Hjortneskaia og Blindern. Nå utvides testkapasiteten ytterligere med en ny teststasjon på Aker.

