Lofoten-kommune starter testing etter nye smittetilfeller

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy sier til NRK at det er snakk om to nye koronasmittede, og at en av dem er ansatt på Lekneshagen bofellesskap.

– Det har gjort at vi har varslet alle ansatte og nå tester alle ansatte, beboere og pårørende som har vært i kontakt med den smittede ansatte, sier Solberg.

Ifølge Solberg har de to smittetilfellene ikke noe med hverandre å gjøre. De er heller ikke knyttet til en vennegjeng som ble bekreftet smittet etter en tur til Vestvågøy.

Tirsdag ble det kjent at til sammen tolv personer fra det samme reisefølget er bekreftet smittet av koronaviruset – sju i Tromsø og fem i Vestvågøy.

For under to uker siden hadde kommunene i Lofoten bare ett smittetilfelle, til tross for at øygruppen har vært et populært feriemål i sommer.

