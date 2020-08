innenriks

– På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for korona har regjeringen besluttet at disse landene og regionen går fra gult til rødt på smittekartet for Europa, skriver UD i pressemeldingen VG har fått tilsendt.

Reisende til Region Hovedstaden, som blant annet vil si København, vil måtte gå i karantene i ti dager ved innreise til Norge etter natt til 22. august.

Det må også personer som reiser til Storbritannia, Hellas, Irland og Østerrike.