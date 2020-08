Choice-hotellene innfører munnbindpåbud for ansatte

innenriks

Påbudet innføres fra neste uke.

– Helt siden koronautbruddet startet har vi innført smitteverntiltak på alle våre hoteller i takt med myndighetenes anbefalinger, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

– Det innebærer mange synlige og usynlige tiltak, og det siste i rekken er bruk av munnbind blant de av våre ansatte som er i direkte kontakt med gjester. Dette bidrar til en tryggere arbeidsplass for våre ansatte og at gjestene får et enda tryggere hotellopphold, fortsetter han.

Samtidig tilbyr hotellkjeden munnbind, hansker og håndsprit til konferansedeltakere. Også vanlige hotellgjester vil få tilbud om å kjøpe pakkene.

