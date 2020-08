Krav om bordservering av alkohol innføres på arrangementer

innenriks

Kravet vil gjelde fra midnatt natt til torsdag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) sier kravet innføres for å redusere smitterisiko på arrangementer.

– Det er tillatt med inntil 200 personer på arrangementer som gjennomføres på offentlig sted. Kravet om bordservering vil gjelde for arrangementer med skjenkebevilling. Formålet bak regelen er blant annet å unngå trengsel og kø ved bar og lignende, sier Høie.

For serveringssteder trådte dette kravet i kraft i juni.

Arrangørene har fortsatt ansvar for å gjennomføre risikovurdering av arrangementene og føre oversikt over deltakere. Alle deltakere må også ha mulighet til å holde minst én meter avstand.

Skjenkestopp ved midnatt

Siden 8. august har serveringssteder med skjenkebevilling vært nektet å servere alkohol etter midnatt, og all alkohol servert før midnatt har måttet bli konsumert innen 00.30.

– Dette er steder med høy risiko for smittespredning, noe vi også ha sett internasjonalt. Det er så enkelt at ved bruk av alkohol en stund, så vil de fleste senke guarden litt, og det er lettere å glemme seg. Man kan fort komme tett på hverandre, selv om vi her i landet har krav om bordservering. Det er bakgrunnen for at vi gjør den innstrammingen vi gjør nå, sa Høie da kravet ble presentert.

Festbråk

Etter den tidlige skjenkestoppen, registrerte politiet i helgen hundrevis av henvendelser om forstyrrelse av natteroen og festbråk.

Mange festglade ungdommer, som pleier å gå ut ved 23-tiden, har heller holdt hele festen hjemme, opplyste en operasjonsleder i politiet til NTB søndag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo har bedt om en dialog om hvorvidt skjenketidene virker etter hensikten.

– Kanskje er det bedre at inntak skjer i kontrollerte former enn i private hjem og i offentlige parker, sa han på en pressekonferanse forrige uke.

(©NTB)