Erna Solberg vil ikke kritisere Russland etter spionsiktelse

– Norge er en rettsstat. Vi lar etterforskningen gå sin gang uten politisk innblanding eller konklusjoner på dette tidspunktet. Det er et viktig symbol, det også, sier statsministeren til NTB.

Hun fastholder at hun ikke vil trekke noen konklusjoner om Russlands rolle i saken før Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har kommet lenger i etterforskningen.

– Det er bra for et land som Norge å vise at vi legger rettsprinsippene våre til grunn før vi konkluderer, sier Solberg.

– Det er for tidlig å begynne å spekulere på hvilke konsekvenser dette har for vårt forhold til Russland eller andre.

Diplomatisk immunitet

Saken gjelder en 50 år gammel norsk statsborger med indisk bakgrunn som lørdag ble pågrepet av PST på en restaurant i Oslo. Han var da sammen med det PST mener er en russisk etterretningsoffiser, og PST har siktet norsk-inderen for å ha avslørt statshemmeligheter.

Mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker, to av dem i full isolasjon.

Russeren har for sin del diplomatisk immunitet, noe som innebærer at han ikke kan straffeforfølges i Norge, opplyser PST til NTB. Russeren ble derfor ikke pågrepet da PST gikk til aksjon lørdag.

– Vi har nok kun fokus på nordmannen. Etterretningsoffiserer og diplomater har immunitet. PST kan ikke begjære noe her. Det blir nok UD, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Verken den russiske ambassaden i Oslo eller det norske Utenriksdepartementet svarte mandag på spørsmål fra NTB om mulige konsekvenser etter spionavsløringen.

Heller ikke russisk UD i Moskva har gitt noen offisiell kommentar til saken.

Ekspert venter utvisninger

Den siktede mannen nekter straffskyld i saken, men har i avhør innrømmet at han har fått penger for å gi informasjon.

Mannen jobbet i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og hadde gjennom jobben tilgang på hemmeligstemplet materiale. I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett mandag går det fram at 50-åringen har overlevert informasjon til kontakten i bytte mot et «ikke ubetydelig kontantbeløp».

Tidligere leder i etterretningstjenesten, Ola Kaldager, sier tirsdag til NRK at det trolig vil komme flere utvisninger etter avsløringen.

– Denne føringsoffiseren eller diplomaten kommer til å bli utvist. Det er normal prosedyre, sier Kaldager til NRK.

