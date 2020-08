Spionsiktet mann skal ha møtt russisk agent på restaurant i Oslo

innenriks

Mannen ble pågrepet lørdag da han møtte sin russiske kontakt på en restaurant i Oslo, opplyser politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Siktede ble mandag varetektsfengslet i fire uker, to av dem i full isolasjon.

Selv begjærte han seg løslatt.

– Det jeg kan si, er at han ikke erkjenner straffskyld. Han har forklart seg og er villig til å forklare seg ytterligere til politiet, sa mannens forsvarer Marianne Darre-Næss etter fengslingsmøtet.

Skal ha fått penger

Nygaard forteller at PST har informasjon som tilsier at siktede har møtt den russiske etterretningsoffiseren flere ganger.

– Siktede ble pågrepet nå på lørdag etter et møte med en russisk etterretningsoffiser. Pågripelsen foregikk udramatisk på en restaurant her i byen, sier politiadvokaten til NTB.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at mannen i avhør har opplyst at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen. Men mannen har nektet for at informasjonen er egnet til å skade nasjonale interesser.

Kontantbeløpet som mannen skal ha mottatt, omtales i fengslingskjennelsen som «ikke ubetydelig».

Indisk bakgrunn

Han er siktet for brudd på straffeloven paragraf 123 og 124, som omhandler henholdsvis avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter.

Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

Siktede er en mann i 50-årene som er bosatt i Oslo-området. Han er norsk statsborger, men har indisk bakgrunn.

Mediedirektør Per Wiggo Richardsen i DNV GL (Det Norske Veritas) bekrefter overfor NTB at mannen er ansatt hos dem.

– Det er riktig at det er en av våre kolleger som er pågrepet, sier Richardsen.

Kontakt med forsvarsindustrien

VG skriver at mannens spesialfelt bringer ham i kontakt med den norske forsvarsindustrien og forskere innen avansert forsvarsteknologi.

I fengslingskjennelsen vises det til at siktede gjennom sitt arbeid har hatt tilgang til sensitiv informasjon som anses som hemmelig i straffelovens forstand.

Det Norske Veritas vil nå samarbeide med PST for å finne ut av hva som har skjedd.

– Vi jobber tett sammen med PST for at de får den informasjonen de kan få av oss for å sørge for at de kommer til bunns i saken, sier Richardsen til NTB.

Solberg orientert

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter overfor VG at hun er blitt orientert av PST om pågripelsen.

– Jeg kan bekrefte at jeg er orientert. Utover det er det PST som må kommentere saken, sier Solberg.

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere saken. Det er ikke kjent hva som vil skje med den spionsiktede mannens russiske kontakt.

Alvorlig trussel

PST skriver i sin nasjonale trusselvurdering for 2020 at spionasje er en av de mest alvorlige truslene mot Norge.

I trusselvurderingen trekker PST blant annet fram hvordan rekruttering eller plassering av spioner på innsiden av norske virksomheter er en «kjerneoppgave» for utenlandsk etterretning.

– Ulovlig etterretningsvirksomhet mot Norge utgjør slik vi ser det et stort skadepotensial og er noe PST prioriterer meget høyt, sier Nygaard.