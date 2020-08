Norsk statsborger pågrepet av PST for spionasje

innenriks

Politiets sikkerhetstjeneste skriver på Twitter at mannen er siktet for brudd på straffeloven paragraf 123 og 124, som omhandler henholdsvis avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter.

Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

Mannen fremstilles for fengsling i Oslo tingrett klokken 15 mandag ettermiddag. Oslo tingrett opplyser at det er besluttet at rettsmøtet går bak lukkede dører.

Ingen kommentar

NTB har bedt om kommentar fra PST, men de ønsker ikke å kommentere saken før rettsmøtet.

Ifølge Aftenposten er mannen i 50-årene og bosatt i Oslo-området. Han er norsk statsborger, men født i utlandet. Han har fått oppnevnt advokat Marianne Darre-Næss som forsvarer.

Mediedirektør i DNV GL (Det Norske Veritas), Per Wiggo Richardsen, bekrefter overfor NRK at mannen i 50-årene er ansatt hos dem.

– Vi har nylig blitt gjort kjent med pågripelsen og kan bekrefte at han er ansatt i vårt selskap, sier Richardsen.

Forsvar

VG skriver at mannens spesialfelt bringer ham i kontakt med den norske forsvarsindustrien og forskere innen avansert forsvarsteknologi.

Det Norske Veritas vil nå samarbeide med PST for å finne ut av hva som har skjedd.

– Vi kommer til å legge vekt på å jobbe tett med politiet for å bistå dem i etterforskningen. Det er en særdeles alvorlig sak som vi må finne ut av, sier Richardsen til NRK.

Statsminister Erna Solberg bekrefter overfor VG at hun er blitt orientert av PST om pågripelsen.

– Jeg kan bekrefte at jeg er orientert, utover det er det PST som må kommentere saken, sier Solberg.