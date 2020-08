Forsvarer om spionsiktedes forklaring: – Mer nyansert

innenriks

Mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker etter å ha blitt pågrepet i forbindelse med et møte med det som ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en russisk etterretningsoffiser på en restaurant i Oslo lørdag.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at mannen i avhør har opplyst at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen. Mannen erkjenner derimot ikke straffskyld.

– Hans forklaring er mye mer nyansert enn det som fremgår av kjennelsen, sier forsvarer Marianne Darre-Næss til NTB.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier at de tar tingrettens kjennelse til etterretning, og vil ikke kommentere forsvarerens påstand om at mannens forklaring er mer nyansert enn hva som kommer fram der.

– Det har vi ikke lyst til å kommentere. Kjennelsen får stå for seg selv, og så kommer etterforskningen til å gå sin gang, sier Bernsen til NTB.

