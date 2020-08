Fortsatt lange koronatestkøer i Oslo

innenriks

– Det er stor pågang til testing og dessverre må noen vente lenge. Vi håper at ventetiden vil gå ned fremover nå som kapasiteten øker, sier direktør for Helseetaten i Oslo kommune, Hilde Hamre, til VG.

Hun sier at alle kommunens teststasjoner jobber målrettet for å øke testkapasiteten, men at etaten ser en økende ventetid nå som det er kommet nye kriterier for å kunne teste seg.

Mange privatklinikker tilbyr testing i flere norske byer, og flere av dem opplever nå økt pågang.

– Vi merket en eksplosiv økning de siste to ukene etter oppblomstringen. Mange tar kontakt fordi de ikke vil vente på offentlig testing, sier administrerende direktør Per Helge Fagermoen i Volvat.

Han mener det er synd at kommunen ikke sender folk til dem og andre private klinikker som har ledig kapasitet for å få ned koronatestkøene.

Direktøren for Helseetaten sier at det er en mulighet etaten nå ser på.

– Samtidig som vi øker vår egen kapasitet, jobber vi med å etablere et utvidet testtilbud i samarbeid med private aktører i byen, sier Hilde Hamre.

