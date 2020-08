Politiet får beholde beslaget i Tom Hagens hus i Lørenskog

innenriks

I kjennelsen fra Nedre Romerike tingrett går det fram at beslaget opprettholdes fram til 13. november.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten er enig i at det er nødvendig og forholdsmessig å holde huset i beslag, slik at politiet kan sluttføre sine undersøkelser på åstedet, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Han legger til at politiet har forståelse for at det er belastende for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men politiet mener at hensynet til etterforskningen må veie tyngst i dette tilfellet.